В Орловской области выросло единое пособие на детей и беременных

Проиндексированные выплаты начнут приходить с февраля.

В Орловской области с нового года выросло единое пособие на детей и беременных. Проиндексированные выплаты начнут приходить с февраля. Обращаться никуда не нужно, всё пересчитают автоматически.



Прибавка к пособию случилась на фоне повышения величины прожиточного минимума, от которого и зависит размер льготы.



Как сообщили в региональном отделении Соцфонда, размер единого пособия в 2025-м году в области составит от 7 998,5 рубля до 15 997 рублей для детей и от 8 988 до 17 976 рублей для беременных женщин.