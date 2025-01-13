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10:26, 13 января 2025 года Под Орлом мужчина не дошел до перехода и оказался под колесами легковушки "Зебра" находилась буквально в паре метров.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

В полночь 13 января на трассе Орел – Брянск под колеса "Мазды" попал 65-летний мужчина. Как сообщили в региональном управлении ГАИ, он переходил дорогу в паре метров от "зебры". С травмами пешеход госпитализирован в областную клиническую больницу.



Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области случилось 16 ДТП, пострадали три человека.





Артем Ежаков





