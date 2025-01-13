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9:27, 13 января 2025 года Два человека госпитализированы после столкновения иномарки с деревом в Орловской области ДТП случилось 12 января на трассе Нарышкино – Большое Сотниково.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

В пятом часу вечера 12 января на трассе Нарышкино – Большое Сотниково случилось ДТП с пострадавшими. По данным управления ГАИ по Орловской области, водитель Datsun не справился с управлением и съехал в кювет, где протаранил дерево.



Травмы получили водитель и его пассажир. Оба госпитализированы в областную клиническую больницу.



Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области случилось 16 ДТП, пострадали три человека.





Артем Ежаков





