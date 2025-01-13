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8:59, 13 января 2025 года Водонагреватель мог стать причиной пожара под Орлом ЧП затронуло жилой дом в поселке Садовый.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В третьем часу дня 12 января в поселке Садовый Орловского муниципального округа загорелся жилой дом на двух хозяев. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, предварительно, ЧП случилось из-за аварийной работы газового водонагревателя.



К моменту прибытия пожарных пламя охватило кровлю одной части дома и перекинулось на другую. Спасатели сдержали дальнейшее распространение огня.



Никто не пострадал. Пламя уничтожило помещения котельной и веранды.





Артем Ежаков





