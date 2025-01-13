Водонагреватель мог стать причиной пожара под Орлом
ЧП затронуло жилой дом в поселке Садовый.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В третьем часу дня 12 января в поселке Садовый Орловского муниципального округа загорелся жилой дом на двух хозяев. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, предварительно, ЧП случилось из-за аварийной работы газового водонагревателя.
К моменту прибытия пожарных пламя охватило кровлю одной части дома и перекинулось на другую. Спасатели сдержали дальнейшее распространение огня.
Никто не пострадал. Пламя уничтожило помещения котельной и веранды.