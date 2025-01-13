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8:00, 13 января 2025 года Орловские волейболистки прошли первый этап полуфинала чемпионата Первой лиги На счету нашей команды две победы и одно поражение





Орловские волейболистки успешно прошли первый этап полуфинала чемпионата Первой лиги. На счету нашей команды две победы и одно поражение.



Первым соперником нашей команды на домашнем туре стали волейболистки Московской волейбольной академии. Итоговый счет – победа нашей команды со счетом 3:0 по партиям. С соперницами из череповецкой "Северянки" орловчанки не справились и уступили 0:3. Завершили тур волейболистки "Орла" победой над "Сахалином" 3:1.



Вновь все соперницы сыграют между собой в феврале в Череповце.





Анастасия Дорохова





