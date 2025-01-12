Почетный гражданин Ливен удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени
Награду присвоили Александру Савенкову.
Фото: администрация города Ливны
Почетный гражданин города Ливны Александр Савенков удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Указ в конце 2024-го года подписал президент Владимир Путин.
Награды директор Института государства и права Российской академии наук удостоен за большие заслуги в научно-исследовательской деятельности и многолетнюю добросовестную работу, сообщает администрация города Ливны.