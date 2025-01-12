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14:40, 12 января 2025 года

Мошенники могут запугивать орловцев наказанием за неявку на суд присяжных

Все сводится к тому, что человек попадает на фишинговый сайт.


Мошенники могут запугивать орловцев наказанием за отказ участвовать в суде присяжных. Как сообщает региональный информационный портал, злоумышленники через мессенджеры или электронную почту приглашают людей для участия в коллегии присяжных заседателей, при этом пугая наказанием за неявку. Чтобы отказаться от участия в суде, гражданам предлагают пройти по ссылке, которая ведет на фишинговые ресурсы, где воруются данные или доступ к банковским приложениям.

Напомним, что по закону кандидаты в присяжные заседатели определяются путем случайной выборки с использованием государственной автоматизированной системы РФ "Выборы". После получения официального почтового уведомления человек может отказаться через письменное уведомление, и никакая ответственность за отказ не предусмотрена.


Артем Ежаков
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