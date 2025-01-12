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13:51, 12 января 2025 года Две школы в Колпнянском районе пройдут капитальный ремонт Работы запланированы на 2025-й год.





В 2025-м году в Колпнянском районе капитально отремонтируют две школы: Знаменскую основную общеобразовательную и Тимирязевскую среднюю. Об этом сообщает региональный информационный портал со ссылкой на главу района Виктора Громова.



На обновление Знаменской основной общеобразовательной школы выделят почти 42 миллиона рублей. Ремонт должны закончить до 31 июля. На преображение Тимирязевской средней школы потратят свыше 61 миллиона рублей. Ремонт планируют окончить до 29 августа.



Закупка оборудования для двух школ обойдется еще в 9,3 миллиона рублей.





Артем Ежаков





