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12:45, 12 января 2025 года

В орловском МЧС назвали лучших сотрудников минувшего года

Их имена занесут на служебную Доску почета.


В ГУ МЧС России по Орловской области назвали лучших сотрудников 2024-го года. Их имена занесут на служебную Доску почета. Победителями конкурса среди личного состава в области профессиональной деятельности стали:

• начальник отдела административной работы Екатерина Анциферова;

• главный специалист отдела оперативного планирования, противодействия терроризму и обеспечения антитеррористической защищенности Андрей Ипполитов;

• старший инспектор отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Роман Ларин;

• старший инженер-руководитель дежурной смены СПСЧ Сергей Шевченко;

• старший инструктор по вождению пожарной машины, водитель 1-й ПСЧ Николай Фомин;

• старший инструктор по вождению пожарной машины, водитель 5-й ПСЧ Владимир Легостаев;

• начальник 7-й ПСЧ Сергей Бурцев;

• начальник караула 30-й ПСЧ Владимир Чуваев;

• командир отделения 32-й ПСЧ Александр Голятин.


Артем Ежаков
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