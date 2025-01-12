В орловском МЧС назвали лучших сотрудников минувшего года
Их имена занесут на служебную Доску почета.
В ГУ МЧС России по Орловской области назвали лучших сотрудников 2024-го года. Их имена занесут на служебную Доску почета. Победителями конкурса среди личного состава в области профессиональной деятельности стали:
• начальник отдела административной работы Екатерина Анциферова;
• главный специалист отдела оперативного планирования, противодействия терроризму и обеспечения антитеррористической защищенности Андрей Ипполитов;
• старший инспектор отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Роман Ларин;
• старший инженер-руководитель дежурной смены СПСЧ Сергей Шевченко;
• старший инструктор по вождению пожарной машины, водитель 1-й ПСЧ Николай Фомин;
• старший инструктор по вождению пожарной машины, водитель 5-й ПСЧ Владимир Легостаев;