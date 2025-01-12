В Орле временно изменился маршрут троллейбусов №5

Речь идет о направлении от остановки "Госуниверситет".
Фото: "Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru" в "ВКонтакте"
В Орле из-за неисправности контактной сети временно изменился маршрут троллейбусов №5. При движении от остановки "Госуниверситет" в сторону микрорайона троллейбусы следуют через стадион имени Ленина, "Атолл", 1-ю Посадскую и Красный мост. От санатория "Лесной" маршрут не изменился, сообщили в группе "Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru" в "ВКонтакте".
Сроки восстановления привычного маршрута пока неизвестны.