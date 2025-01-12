В Орле выложили фигурку эмбриона из зажженых лампадок
В Богоявленском соборе прошла акция "Детский смех".
Фото: Юлия Опанасюк
В Богоявленском соборе Орла 11 января прошла очередная акция "Детский смех". Мероприятие призвано поддержать многодетные семьи и напомнить о важности сохранения человеческой жизни с момента зачатия.
Акция началась с молебна 14 000 убиенным младенцам Вифлеемским, затем участники собрались у храма. Орловцы выложили фигурку 8-недельного эмбриона из лампадок в знак уважения к человеческой жизни и ее святости.