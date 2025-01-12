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19:15, 11 января 2025 года Орловцы заключили почти 1200 соцконтрактов в 2024 году На эти цели в регионе было выделено более 280 миллионов рублей.







В 2024 году жители Орловской области заключили почти 1200 социальных контрактов. На эти цели выделили около 280 миллионов рублей.



Орловцы получали деньги на преодоление трудной жизненной ситуации, развитие личного подсобного хозяйства и собственного дела. Последняя мера поддержки оказалась самой востребованной. Благодаря ей в области появились новые автомастерские, предприятия занимающиеся логистикой и салоны красоты. В одном из них побывала наш корреспондент Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина





