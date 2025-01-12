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18:25, 11 января 2025 года В Орле прошел благотворительный фестиваль Собранные средства пойдут на помощь онкобольным детям.







В Орле 11 января прошел рождественский благотворительный межрегиональный фестиваль русских классических школ. Дети из Белгорода и Задонска приехали в город, чтобы поддержать своих сверстников, которые борются с онкологией.



Для гостей фестиваля подготовили ярмарку с самодельными игрушками и концерт. Все собранные средства направят в благотворительный фонд "Радость моя", подопечные которого – дети с онкологическими заболеваниями.



– Забота о ближнем, забота о тех, кому тяжелее. И поэтому возникла идея не просто отпраздновать радость для себя, а гораздо утешительнее и приятнее своей же душе, когда ты помогаешь ближнему, - отметила организатор, директор русской классической школы "Наследие" города Орла Мария Фролова.



В феврале в областном центре состоится еще один благотворительный фестиваль "Музыка добрых сердец".





Эльза Ахмедбекова





