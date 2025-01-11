В Орловской области бывшему дорожнику предъявили обвинение
В отношении экс-сотрудника и взяткодателя возбуждены уголовные дела.
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В Орловской области бывший ведущий эксперт казенного учреждения "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства" обвиняется в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 290, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном и крупном размере).
Следствие установило, что мужчина с 2021 по 2022 годы получил от двоих представителей грузоперевозчиков взятки в общей сумме почти полмиллиона рублей. За это в ускоренном, первоочередном порядке были выданы специальные разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.
– В настоящее время предварительное следствие находится на завершающем этапе, обвиняемый не признал вину в содеянном. С учетом результатов расследования в отношении одного из взяткодателей возбуждено уголовное дело, - сообщили в ведомстве.
Уголовные дела возбуждены по материалам УФСБ и УМВД России по Орловской области.