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14:48, 11 января 2025 года

В Орловской области бывшему дорожнику предъявили обвинение

В отношении экс-сотрудника и взяткодателя возбуждены уголовные дела.

Фото из архива

В Орловской области бывший ведущий эксперт казенного учреждения "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства" обвиняется в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 290, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном и крупном размере).

Следствие установило, что мужчина с 2021 по 2022 годы получил от двоих представителей грузоперевозчиков взятки в общей сумме почти полмиллиона рублей. За это в ускоренном, первоочередном порядке были выданы специальные разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящее время предварительное следствие находится на завершающем этапе, обвиняемый не признал вину в содеянном. С учетом результатов расследования в отношении одного из взяткодателей возбуждено уголовное дело, - сообщили в ведомстве.

Уголовные дела возбуждены по материалам УФСБ и УМВД России по Орловской области.


Сергей Силаев
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