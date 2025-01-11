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13:13, 11 января 2025 года

Михаил Мишустин вручил премии правительства РФ в области СМИ за 2024 год

Торжественная церемония прошла в Доме правительства.

Фото: ГТРК "Белгород"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 10 января вручил премии в области журналистики. Церемония прошла в Доме правительства. Среди награжденных – военные корреспонденты, журналисты российских регионов, в том числе наши коллеги из ГТРК "Белгород".

"Непросто приходится и сотрудникам областной телерадиокомпании "Белгород", здание которой уже дважды попадало под обстрелы. Но её сотрудники продолжают исполнять профессиональный долг. Директору компании Надежде Власовой пришлось заново выстроить систему безопасности для коллектива. На места событий постоянно выезжают телеоператор Вячеслав Подзолков, военкоры Александр Коробов, Алексей Корнев. Каждый из них не раз побывал в самых опасных горячих точках региона", - отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Награды сотрудники СМИ получили в преддверии профессионального праздника. День российской печати будут отмечать в понедельник, 13 января.


Сергей Силаев
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