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11:46, 11 января 2025 года Погода не позволяет открыть каток на площади Ленина Лед тает из-за плюсовой температуры.



Фото из архива

Администрация Орла рассказала, как выглядит ледовое покрытие катка на площади Ленина. Из-за плюсовой температуры лед тает, кроме того, в областном центре идет дождь.



– Как только позволят погодные условия, сеансы возобновятся. Мы об этом обязательно сообщим, - отметили в пресс-службе администрации города Орла.



Любителям активного зимнего отдыха напоминают, что помимо площади Ленина на коньках можно покататься на коньках:

• "Ледовая арена", ул. Зеленина,4;

• "Ледовая арена", Наугорское шоссе, 82;

• ТМК "Гринн", Кромское шоссе, 4.





Сергей Силаев





