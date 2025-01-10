В Орле обсудили программу капремонта студенческих общежитий
В регионе половина из них построена более полувека назад и остро нуждается в серьезном обновлении.
124 миллиарда рублей выделено на ремонт студенческих общежитий в стране. Инициатором проекта стала "Единая Россия".
Ректоры орловских вузов приняли участие в рабочем совещании, на котором были озвучены все нюансы программы. В регионе половина студенческих общежитий построена более полувека назад и остро нуждается в капитальном ремонте. Подробности смотрите в сюжете Анастасии Миносьян.