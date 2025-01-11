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12:13, 11 января 2025 года

Орловский крепеж вытесняет китайский на российском рынке

Сейчас идет процесс по замещению полнорезьбовых шпилек.



Продукция орловского сталепрокатного завода вытесняет китайскую на российском рынке крепежа. Сейчас идет процесс по замещению полнорезьбовых шпилек.

Для этого на предприятии запустили новый участок. Программу импортозамещения ввели здесь несколько лет назад. Она дала толчок новым проектам и запустила модернизацию производства.

Если раньше основным поставщиком шпилек в страну был Китай, то сегодня все изменилось.
Евгений Легостаев, старший менеджер по развитию продуктовой категории: "Нам очень отрадно отметить, что наши клиенты идут в сторону качества, потому что зачастую ввозимый продукт из Китая не обладает заявленными техническими свойствами: это, прежде всего, угол резьбы шпильки. Он может колебаться от 30 до 60 градусов, мы же делаем согласно нашему ГОСТу".



Анна Вайсергисер
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