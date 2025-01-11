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9:57, 11 января 2025 года Из Орловской области в Беларусь и Латвию экспортировали более 1400 тонн грузов В список экспортируемых товаров вошли пшеница, рапс, подсолнечный шрот, свекловичный жом и грибы.



Фото: архив

Из Орловской области в Беларусь и Латвию было экспортировано более 1400 тонн продукции. Среди отправленных товаров - пшеница, рапсовый, подсолнечный и соевый шрот, свекловичный жом, а также корма и кормовые добавки.



Эти данные были озвучены в межрегиональном Управлении Россельхознадзора по итогам работы за период с 1 по 8 января 2025 года. В ведомстве подчеркнули, что на каждую партию был предоставлен полный пакет документов, подтверждающих качество и безопасность ветеринарных грузов.







Сергей Мерцалов





