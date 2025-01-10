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20:42, 10 января 2025 года В Орловской области развивается пряничное производство В регионе их выпекают шесть крупных предприятий.







10 января – День имбирного пряника. В каждом регионе их готовят по разным рецептам. Особенно популярны они в новогодние и рождественские праздники.



В Орловской области пряники выпекают шесть крупных предприятий. В областной столице недавно прошел фестиваль пряников, которых сделали пять тысяч. На нем собрали 23-метровую гирлянду из 350 пряников.



Подробнее о развитии пряничного производства на Орловщине смотрите в сюжете Татьяны Тимохиной.





Татьяна Тимохина





