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17:43, 10 января 2025 года Орловцы смогут сдать елку на корм животным Традиционная акция в областной столице пройдет с 15 по 30 января.





В Орле снова пройдет акция по сдаче на переработку живых новогодних елок. Она состоится с 15 по 30 января. Деревья пойдут на подстилку и корм животным.



Пункты приема будут работать с 7:00 до 23:00 по следующим адресам:



• Заводской район: ул. 5-й Орловской стрелковой дивизии, 10; ул. Гагарина, 51; ул. Комсомольская, 272; бульвар Молодежи, 5; ул. Планерная, 69; ул. Саханская, 3.



• Советский район: ул. 8 Марта, 29; ул. 60-летия Октября, 28; ул. Кольцевая – пер. Политехнический; ул. Максима Горького (конечная остановка); ул. Матвеева, 27; Наугорское шоссе, 50.



• Железнодорожный район: ул. 3-я Курская, 79; ул. Грузовая, 2 – пер. Пожарный; ул. Пушкина, 186;



• Северный район: ул. Бурова, 8;, ул. Космонавтов, 5; ул. Кузнецова, 8; ул. Металлургов, 11 и 26; Московское шоссе, 5; ул. Орловских партизан, 9; ул. Раздольная, 66; ул. Рощинская, 21; ул. Силикатная, 2а.





Артем Ежаков





