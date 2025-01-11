Главная » Новости



9:00, 11 января 2025 года В новогодние каникулы орловские росгвардейцы более 250 выезжали по сигналу "Тревога" Удалось задержать девять нарушителей.



Фото: архив

В новогодние каникулы орловские экипажи Росгвардии более 250 выезжали по сигналу "Тревога". В результате удалось задержать девять нарушителей общественного порядка. Кроме того, сотрудники вневедомственной охраны предотвратили мелкие хищения, кражи и хулиганские действия посетителей развлекательных заведений.



Также с 29 декабря по 8 января был усилен контроль за объектами хранения оружия и владельцами источников повышенной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Орловской области.









