В новогодние каникулы орловские росгвардейцы более 250 выезжали по сигналу "Тревога"
Удалось задержать девять нарушителей.
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В новогодние каникулы орловские экипажи Росгвардии более 250 выезжали по сигналу "Тревога". В результате удалось задержать девять нарушителей общественного порядка. Кроме того, сотрудники вневедомственной охраны предотвратили мелкие хищения, кражи и хулиганские действия посетителей развлекательных заведений.
Также с 29 декабря по 8 января был усилен контроль за объектами хранения оружия и владельцами источников повышенной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Орловской области.