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17:31, 10 января 2025 года Орловские больницы в новогодние каникулы работали в штатном режиме Как правило, пациенты поступали с заболеваниями сердца и панкреатитом.





Орловские больницы в новогодние каникулы работали в штатном режиме. Для медиков они впервые прошли без пациентов, которые пострадали от пиротехники.



В день обращалось более 120 пациентов с заболеванием сердечно-сосудистой системы, гипертонической болезни и нарушения ритма. Что касается травмпункта, то количество обратившихся не превышало показателей обычных дней. Жалобы были на раны, переломы и ушибы. Многие пациенты находились в состоянии алкогольного опьянения.



Среди заболеваний желудочно-кишечного тракта на первом месте были панкреатиты.







