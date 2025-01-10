В Орле "Свет Рождественской звезды" зажжется для десятилетнего Саши Соколова
С рождения ему поставлен диагноз "двухсторонняя косолапость".
Фото: администрация города Орла
В Орле "Свет Рождественской звезды" зажжется для десятилетнего Саши Соколова. С рождения мальчик страдает от двухсторонней косолапости. Саша уже прошел курс реабилитации в Орловской областной клинической больнице, где ему сделали несколько операций.
В шесть лет у мальчика выявили болезнь Пертеса. Это патологический процесс в суставе, при котором ухудшается кровоснабжение головки бедренной кости и она постепенно разрушается, что нарушает нормальную работу сустава.
Для полного восстановления Саше требуется приобрести специальный тренажер. На это необходимо 200 000 рублей. Каждый из нас может внести вклад в выздоровление мальчика. Итоговый благотворительный концерт состоится 17 января в Орловском городском центре культуры. Об этом сообщили в администрации города Орла.