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15:31, 10 января 2025 года В Орле "Свет Рождественской звезды" зажжется для десятилетнего Саши Соколова С рождения ему поставлен диагноз "двухсторонняя косолапость".



Фото: администрация города Орла

В Орле "Свет Рождественской звезды" зажжется для десятилетнего Саши Соколова. С рождения мальчик страдает от двухсторонней косолапости. Саша уже прошел курс реабилитации в Орловской областной клинической больнице, где ему сделали несколько операций.



В шесть лет у мальчика выявили болезнь Пертеса. Это патологический процесс в суставе, при котором ухудшается кровоснабжение головки бедренной кости и она постепенно разрушается, что нарушает нормальную работу сустава.



Для полного восстановления Саше требуется приобрести специальный тренажер. На это необходимо 200 000 рублей. Каждый из нас может внести вклад в выздоровление мальчика. Итоговый благотворительный концерт состоится 17 января в Орловском городском центре культуры. Об этом сообщили в администрации города Орла.







Сергей Мерцалов





