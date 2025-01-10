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16:30, 10 января 2025 года Орловцы смогут увидеть яркую комету Она пролетит вблизи Солнца 13 января.



Фото: архив

Жители Орловской области смогут невооруженным глазом увидеть комету C/2024 G3 Atlas. Она пролетит вблизи Солнца 13 января. По мнению астрономов, яркость кометы может сравниться с яркостью Венеры.



Особенно благоприятные условия для наблюдения будут у жителей Южного полушария, но при определенных обстоятельствах небесное тело можно увидеть и в Северном. Как сообщает группа "AstroAlert/Наблюдательная астрономия", в России комета может стать видимой в период с 10 по 18 января. Чтобы найти ее на ночном небе, следует обратить внимание на созвездие Стрельца.







Сергей Мерцалов





