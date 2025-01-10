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14:30, 10 января 2025 года В транспортную инфраструктуру Орловщины вложат более 40 миллиардов рублей Действие целевой программы рассчитано до 2029 года.



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В развитие транспортной инфраструктуры Орловской области будет вложено более 40 миллиардов рублей. Эта сумма - объем большой государственной программы, рассчитанной до 2029 года.



На поддержку могут рассчитывать в том числе перевозчики, обслуживающие социальные маршруты, а также компании, которые строят газовые заправки. Кроме того, из федерального бюджета будет выделено почти два миллиарда рублей на строительство и реконструкцию дорог в регионе.





Всеволод Трифонов





