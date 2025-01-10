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16:00, 10 января 2025 года Орловские курсанты написали письма бойцам СВО На передовую послания доставили активисты "Народного фронта".



Фото: скриншот из видео "Народного фронта" Орловской области

Первокурсники Орловского юридического института МВД России имени Лукьянова написали письма бойцам СВО. Более 150 посланий на харьковское направление доставили активисты "Народного фронта" Орловской области.



Как рассказала преподаватель, майор полиции Юлия Кирюхина, курсанты уже второй год пишут письма в поддержку наших военных, участвующих в СВО. В своих обращениях они выражают признательность и восхищение героизмом и мужеством, которые демонстрируют наши бойцы.







Сергей Мерцалов





