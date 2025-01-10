Ливенский строительный техникум получил новое оборудование
Револьверный станок с числовым программным управлением передал учебному заведению АО «Промприбор».
Фото: департамент образования Орловской области
Ливенский строительный техникум получил новое оборудование. АО "Промприбор" передало учебному заведению револьверный станок с числовым программным управлением. Его установят в токарно-слесарной мастерской.
Теперь у студентов появится уникальная возможность с первых курсов ознакомиться с реальными производственными условиями. Как отмечаетпортал Орловской области, по окончании обучения выпускники получат высококвалифицированную рабочую специальность и смогут найти работу на ведущих промышленных предприятиях.