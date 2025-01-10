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9:32, 10 января 2025 года

В Орле в сквере Пограничников установили памятник в честь Михаила Поспелова

Он был таможенником в Российской империи, а потом служил в пограничных войсках СССР.



В Орле на одно место притяжения стало больше. В сквере Пограничников установили памятник в честь Михаила Дмитриевича Поспелова, служившего в пограничных войсках нашей страны. Именно он стал прототипом знаменитого образа таможенника Павла Верещагина из культового советского фильма "Белое солнце пустыни".

Бронзовую скульптуру высотой почти два с половиной метра и стоимостью в три в с половиной миллиона рублей установили в рамках реализации проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".Автором памятника выступил скульптор из Курска Юрий Киреев. Решение об установке приняли на градостроительном совете, куда входят не только представители городской администрации, но и историки, архитекторы и краеведы. Подробнее расскажет Антон Сорокин.


Антон Сорокин
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