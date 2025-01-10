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10:03, 10 января 2025 года Перед Новым годом ни одна елка в орловских лесах не пострадала С 15 по 31 декабря в области проходили рейды против "черных лесорубов".





В Орловской области с 15 по 31 декабря проходили рейды против незаконной вырубки хвойных деревьев. В патрули выходили сотрудники лесничеств совместно с правоохранителями. "Черных лесорубов" искали рядом с населенными пунктами и вдоль дорог. Также работали мобильные посты по выявлению перевозки незаконно заготовленных елей.



В результате 287 проведенных рейдов нарушений не нашли, сообщили в управлении лесами региона.





Артем Ежаков





