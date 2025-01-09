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17:19, 9 января 2025 года В Орловской области рухнула заболеваемость ОРВИ и COVID-19 На 36,7% и 41,3% соответственно.





В Орловской области с 30 декабря по 5 января к медикам с ОРВИ обратились порядка 2,2 тысячи человек, что на 36,7% меньше, чем в предыдущую семидневку. Доля детей до 14 лет в структуре пациентов составила 54,5%. Данные сообщили в Роспотребнадзоре.



108 человек заболели COVID-19. Здесь снижение составило 41,3%.



В данный момент в области циркулируют возбудители коронавируса, риновирусы, бокавирусы, вирусы гриппа. От последнего привито 49,2% населения области.





Артем Ежаков





