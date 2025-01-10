Орловский экскаватор помогает строить укрытия бойцам СВО

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8:45, 10 января 2025 года
Орловский экскаватор помогает строить укрытия бойцам СВОТехнику на передовую отправили еще летом.
Орловский экскаватор помогает строить укрытия участникам СВО на харьковском направлении. Технику "Народный фронт" отправил летом.
Руководитель регионального отделения активистов Владимир Филонов лично посмотрел, как делают блиндажи. Работают на месте орловские добровольцы.
Экскаватор роет ямы и котлованы каждый день, полностью выполняя поставленные задачи.
Всеволод Трифонов
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