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19:56, 9 января 2025 года "Орловское полесье" отмечает день рождения В этом году национальному парку исполнился 31 год.



Фото: Орловское полесье

9 января национальный парк "Орловское полесье" отмечает День рождения. Он был основан в 1994 году с целью сохранения уникального сообщества южно-русской тайги.



"Орловское полесье" простирается с юго-востока на северо-запад по обе стороны реки Вытебеть, являясь памятником природы и культуры. Здесь находится самый крупный лесной массив в регионе, занимающий более половины площади парка.





На территории национального парка можно встретить более 900 видов растений и более 270 видов позвоночных животных. Многие занесены в Красные книги различных уровней. Одним из главных направлений деятельности Полесья является формирование устойчивой вольной популяции европейского зубра в рамках программы сохранения этого вида в России.









