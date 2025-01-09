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18:28, 9 января 2025 года В Орловской области 45 спортсменов будут получать стипендию губернатора В 2025 году выплата составит 10 тысяч рублей в месяц.



Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

Губернатор Андрей Клычков подписал указ о назначении стипендий молодым талантливым спортсменам Орловской области на 2025 год. Поощрение в размере 10 000 рублей в месяц будут получать 45 человек.



Как сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта, в число стипендиатов вошли победители и призеры первенств мира, чемпионатов и кубков России, а также первенств России по различным видам спорта.



Отметим, что в 2021 году стипендию получали 28 спортсменов, в 2022 году - 32, а в 2023 году - 34. При этом сумма выплат составляла 3 000 рублей в месяц.





Сергей Мерцалов





