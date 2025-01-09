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19:00, 9 января 2025 года

На Орловщине подвели итоги работы экстренных служб на каникулах

Также обсудили работу коммунальщиков.



В Орловской области подвели итоги работы экстренных служб на каникулах. В целом, несмотря на сигналы опасности – ракетной, авиационной и беспилотников, которые за выходные в регионе объявлялись 11 раз, праздники на Орловщине прошли спокойно.
 
Охрану порядка в новогоднюю ночь обеспечивали больше 200 полицейских, росгвардейцев и дружинников. В рождественскую – больше 350. К сожалению, без преступлений не обошлось.
Юрий Савенков, начальник УМВД России по Орловской области: "Установлено два лица, причинивших телесные повреждения жителю Орла, от которых он скончался, раскрыты четыре преступления, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, раскрыт грабеж. По линии незаконного оборота наркотиков возбуждено шесть уголовных дел".
Гораздо спокойнее праздничные дни выдались у пожарных и спасателей. Помимо предупреждения ЧП они вели профилактическую работу с населением – как в отношении пожаров, так и выхода на лед.
Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: "Пожарно-спасательными подразделениями осуществлено 108 реагирований на различного рода происшествия. Сокращение на 27%. Тушение пожаров – выезжали 19 раз, здесь тоже у нас значительное сокращение, в прошлом году данный показатель был 33 раза. То есть практически на 43%. На пожарах, к сожалению, погибли три человека – аналогично показателю прошлого года. Пострадавших людей в результате применения пиротехнических изделий не зарегистрировано".
Без происшествий обошлось и в сфере ЖКХ. Но не без отключений. Четыре раза жители отдельных населенных пунктов оставались без воды, дважды без электричества и дважды без отопления, однако в каждом случае коммуникации были восстановлены менее чем за сутки.
 
Глава региона поручил теперь обратить внимание на информацию о неблагоприятных погодных условиях, чтобы для коммунальщиков и энергетиков они не стали неожиданностью.
 
Отдельно была рассмотрена тема вывоза мусора в праздничные дни. Этим ежедневно занимались больше полусотни спецмашин. В среднем в сутки они вывозили больше 500 тонн отходов.



Антон Киселёв
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