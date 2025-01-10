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10:34, 10 января 2025 года Более двух тысяч юных орловцев получили подарки в рамках акции "Елка желаний" В канун Нового года и Рождества поздравления принимали и семьи участников СВО.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Более двух тысяч орловских детей получили подарки в рамках акции "Елка желаний". В преддверии Нового года и Рождества поздравления пришли в каждую семью участников СВО. В рамках программы "Коробка поддержки" близкие военнослужащих получили 150 продовольственных наборов.



В праздничные дни у главной елки на площади Ленина проходили увлекательные игровые, спортивные и театрализованные программы. Завершится череда событий 17 января благотворительным концертом "Свет Рождественской звезды", который состоится в Орловском городском центре культуры. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".





Сергей Мерцалов





