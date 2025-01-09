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14:42, 9 января 2025 года Каток в центре Орла откроется вечером 10 января Заливка льда продолжается.





Открытие катка на площади Ленина в Орле снова откладывается. 8 января он был закрыт на технический перерыв из-за необходимости залить лед. Планировалось, что 9 января каток заработает по расписанию, но городская администрация сообщила о продлении работ.

Перерыв ориентировочно продлится до вечера 10 января. Специалисты рассчитывают закончить к 16:00.





Артем Ежаков





