Орловская легкоатлетка завоевала бронзу на Всероссийском турнире
Анастасия Мадышева выступала на дистанции 1000 метров.
Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области
Орловская легкоатлетка Анастасия Мадышева стала первой, кто принес награду в спортивном сезоне 2025 года. Она завоевала бронзовую медаль на первом этапе серии турниров "Снежная королева", который прошел в Екатеринбурге.
Дистанцию 1000 метров Мадышева пробежала за 2 минуты и 43 секунды. От результата чемпионки России Марии Прохорец ее отделили менее трех секунд. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта Орловской области.