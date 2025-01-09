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10:01, 9 января 2025 года Орловская легкоатлетка завоевала бронзу на Всероссийском турнире Анастасия Мадышева выступала на дистанции 1000 метров.



Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

Орловская легкоатлетка Анастасия Мадышева стала первой, кто принес награду в спортивном сезоне 2025 года. Она завоевала бронзовую медаль на первом этапе серии турниров "Снежная королева", который прошел в Екатеринбурге.



Дистанцию 1000 метров Мадышева пробежала за 2 минуты и 43 секунды. От результата чемпионки России Марии Прохорец ее отделили менее трех секунд. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта Орловской области.





Сергей Мерцалов





