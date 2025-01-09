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16:26, 9 января 2025 года Орловским донорам изменили компенсацию на питание Теперь она составляет почти 900 рублей.





Орловская служба крови рассказала об изменении размера денежной компенсации на питание доноров с 1 января 2025-го года. К ее расчету принимается величина прожиточного минимума трудоспособного населения в размере 17976 рублей.



Размер денежной компенсации на питание доноров составляет 5% от этой величины, то есть 898,8 рубля.





Артем Ежаков





