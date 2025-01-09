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16:00, 9 января 2025 года Дети орловских бойцов СВО покатались на лошадях в "Вязках" В новогодней акции приняли участие 15 ребят.



Фото: администрация города Орла

Дети бойцов СВО и ребята, находящихся под опекой, посетили конный двор "Вязки", где смогли покататься на лошадях. Новогодний праздник для 15 школьников организовало городское управление соцподдержки, опеки и попечительства.





Юные зрители были в восторге от захватывающего представления, которое включало в себя эффектные элементы джигитовки - скачки на лошадях, во время которых наездники выполняют гимнастические и акробатические трюки. Детей с Новым годом также поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Об этом сообщили в пресс-службе орловской мэрии.





Сергей Мерцалов





