Главная » Новости



12:39, 9 января 2025 года В Орловской области онкобольному вернули более 250 тысяч рублей за лекарство Льготный препарат житель купил за свои деньги.



Фото: архив

Прокуратура Дмитровского района Орловской области провела проверку после обращения местного жителя. Мужчина пожаловался на то, что ему пришлось за собственные средства покупать льготное лекарство.



– Установлено, что мужчина, страдающий тяжелым онкологическим заболеванием, не был своевременно обеспечен жизненно необходимым лекарственным препаратом, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.



Мужчина потратил 256 тысяч рублей на препарат. Прокурор обратился в суд с иском об обязании департамента здравоохранения возместить инвалиду средства. Суд требования удовлетворил.





Сергей Силаев





