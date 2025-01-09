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12:39, 9 января 2025 года

В Орловской области онкобольному вернули более 250 тысяч рублей за лекарство

Льготный препарат житель купил за свои деньги.

Фото: архив

Прокуратура Дмитровского района Орловской области провела проверку после обращения местного жителя. Мужчина пожаловался на то, что ему пришлось за собственные средства покупать льготное лекарство.

Установлено, что мужчина, страдающий тяжелым онкологическим заболеванием, не был своевременно обеспечен жизненно необходимым лекарственным препаратом, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Мужчина потратил 256 тысяч рублей на препарат. Прокурор обратился в суд с иском об обязании департамента здравоохранения возместить инвалиду средства. Суд требования удовлетворил.


Сергей Силаев
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