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13:01, 10 января 2025 года Орловцам рассказали, как восстановить режим после новогодних праздников Рекомендации дал Роспотребнадзор.



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Роспотребнадзор поделился рекомендациями, как восстановить организм после новогодних праздников. В ведомстве рекомендуют:



• постепенно нормализовать режим питания. Если до праздников вы придерживались диеты или сбалансированного питания, но в праздничные дни режим питания поменялся – важно восстановить привычный рацион, перейдя на менее калорийное меню.



• отказаться от горячительных напитков, сладостей и фастфуда;



• исключить тяжелую пищу: жареное, соленое, маринованное. Ни в коем случае нельзя переходить к голоданию. Если разгрузочная диета не помогает, появилась боль или тошнота, необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить отравление, гастрит и другие возможные заболевания.



• восстановить режим сна. Важно стремиться ложиться и просыпаться в одно и то же время.



• совершать умеренные физические нагрузки. Занятия спортом помогут улучшить обмен веществ в организме и вернуть тонус.





Сергей Силаев





