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11:40, 9 января 2025 года В новогодние праздники улицы Орла убирали 250 единиц спецтехники За это время израсходовано более 25 тысяч тонн пескосоляной смеси.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

В новогодние праздники на улицах Орла работало более 250 единиц спецтехники. За это время было израсходовали свыше 25 тысяч тонн пескосоляной смеси.



Как отмечает тг-канал "Телеграммы из Орла", 9 января все школьные маршруты и пассажирский транспорт работают без задержек, следуя расписанию. Остатков противогололедных материалов хватит до конца зимы.





Сергей Мерцалов





