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11:46, 9 января 2025 года В Орловской области подвели итоги проведения новогодних праздников Уровень преступности сопоставим с показателями аналогичным периодом 2024 года.



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В новогоднюю ночь в Орловской области правопорядок обеспечивали более 140 полицейских, а также 39 сотрудников Росгвардии и 35 представителей народных дружин и казачества. Об этом на аппаратном совещании в областной администрации 9 января сообщил начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков.



В ночь с 6 на 7 января в местах рождественских богослужений службы несли более 350 сотрудников МВД и общественников. Полицейские работали в местах массового скопления граждан.



За новогодние праздники было зарегистрировано 570 обращений от жителей региона, в том числе по вопросам миграции и Госавтоинспекции. Во вторник, 7 января, поступило сообщение о минировании ТЦ "Рио". Взрывоопасных предметов не было обнаружено, возбуждено уголовное дело.







Сергей Силаев





