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15:00, 9 января 2025 года Орловцев предупреждают о случаях мошенничества с поддельными благотворительными сайтами Злоумышленники действуют из-за границы.



Фото: архив

Специалисты обнаружили более 20 сайтов, которые пытались выдать себя за благотворительные фонды и ресурсы по сбору средств. Злоумышленники действовали из-за границы, используя фотографии реальных людей из социальных сетей и предоставляя недостоверную информацию.



Мошенники регистрировали доменные имена, созвучные с названиями фондов, и полностью копировали дизайн и содержание официальных организаций. Когда посетители таких сайтов переходили по ссылкам, их перенаправляли на одностраничные ресурсы для сбора денег.



- Чтобы избежать обмана и не перечислить деньги преступникам, рекомендуется проверять адрес сайта с помощью специализированные whois-сервисов. Еили домен зарегистрирован недавно, это может указывать на то, что его создали злоумышленники, - отмечает инфопортал Орловской области.



Эксперты также советуют сверять почтовые электронные адреса с указанными на официальных ресурсах фонда - его сайте и аккаунтах в соцсетях. А при переводе средств на счета фонда необходимо проверять реквизиты с указанными на официальных ресурсах.







Сергей Мерцалов





