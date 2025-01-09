В Орловской области ищут земских учителей

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12:12, 9 января 2025 года
В Орловской области ищут земских учителейКонкурсный отбор состоится с 10 по 15 января.
Фото: архив
Мечтаете работать в школе и получить за это миллион? С 10 по 15 января в Орловской области пройдет конкурсный отбор по программе "Земский учитель".
Возрастной ценз составляет до 55 лет, и обязательное условие - проработать не менее 5 лет. К участию приглашаются и студенты последних курсов.
Всего на работу примут восемь учителей. Объем финансирования программы на 2025 год составит 8 миллионов рублей. За время ее реализации 63 учителя уже выбрали работу на селе.
Анна Вайсергисер
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