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13:30, 9 января 2025 года В орловской "Бунинке" открылась книжная выставка "Записки из фронтовой сумки" Она посвящена 110-летию со дня рождения архитектора Сергея Федорова.



Фото: архив

9 января в орловской областной библиотеке имени Бунина открылась книжная выставка "Записки из фронтовой сумки". Она приурочена к 110-летию со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны, архитектора Сергея Федорова.



С 1958 года Сергей Федоров жил и работал в Орле. Он занимал должность главного архитектора города, создал 165 проектов зданий, сооружений и памятников.

Среди его авторских работ - памятники "Православный крест" и "Скорбящая мать", установленные на Кривцовском мемориале. Также стоит отметить, что Сергей Федоров написал более 20 книг.



Выставка работает в областной библиотеке имени Бунина с 9 по 31 января.



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Сергей Мерцалов





