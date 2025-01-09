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10:01, 9 января 2025 года Волейболистки курского "Атома" по-прежнему проводят свои матчи в Орле Сейчас курянки - одни из лидеров турнирной таблицы.







Волейболистки курского "Атома" по-прежнему проводят свои матчи в орловском спорткомплексе "Победа". И пока - успешно. Сейчас они - одни из лидеров таблицы.



Второй домашний тур в рамках Высшей лиги "А" Чемпионата России свел в Орле команды из Курска, Анапы и Уфы. Анастасия Дорохова - с подробностями.





Анастасия Дорохова





