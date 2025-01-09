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9:27, 9 января 2025 года В Орловской области могут ограничить продажу энергетиков несовершеннолетним Новый закон начнет действовать с 1 марта.





В этом году по всей стране могут ограничить продажу еще одного популярного среди молодежи напитка - энергетиков. В нашем регионе также могут ввести ограничения на время и места их реализации.



Закон, запрещающий продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, вступит в силу с 1 марта. Их вред доказан врачами - повышаются риски развития гипертонии, ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний. Кроме того, закон предоставит региональным властям дополнительные полномочия по вводу ограничений в этой сфере.





Всеволод Трифонов





