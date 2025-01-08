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20:02, 8 января 2025 года

"Новогодние" малыши, праздник с заграничными обычаями и Рождество Христово: чем запомнились каникулы

Собрали для вас самые яркие мгновения начала года.



Для кого-то этот бой курантов стал не только символом Нового года, но и новой жизни. В Орловском перинатальном центре первой в 2025-м году на свет появилась девочка, а следом и еще пять малышей. В больнице Боткина "новогодних" малышей было двое – мальчик и девочка.

"Орловские" иностранцы отметили Новый год с традициями своих народов. Традиционно праздник отметили в "Ассамблее народов России". Культуру других государств показали в творческих номерах и блюдах, но без елки, Деда Мороза, Снегурочки и подарков не обошлось.

7 января православные орловцы отметили один из самых значимых праздников в христианской культуре – Рождество Христово. Праздничные богослужения прошли в храмах и церквях региона. Божественную литургию в ночь с 6 на 7 января в Богоявленском соборе возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Не оставили без внимания и тех, чьи отцы сейчас защищают родину. Новогодняя эстафета собрала полдюжины семей участников СВО. Показали умение слаженно действовать и поддерживать друг друга.


Елена Степовая
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